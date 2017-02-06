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Одесский суд заочно арестовал захваченные РФ буровые установки в Черном море

06 февраля 2017 года Источник:LB.ua

Приморский районный суд Одессы арестовал четыре плавучие буровые установки, принадлежащие государственной компании «Черноморнефтегаз» и захваченные во время аннексии Крыма Россией. Об этом говорится в определении суда от 27 января 2017 года, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Арест был наложен в рамках уголовного производства, открытого 14 декабря 2015 года по факту незаконного перемещения и завладения данными буровыми установками.

Речь идет о несамоходных самоподъемных плавучих буровых установках В-319 «Украина» («Независимость») и В-312 «Петр Годовалец», построенных в 2012 компанией Keppel Corporation (Сингапур), а также установках «Сиваш», построенной в 1979 году в Астрахани (Россия) и «Таврида», построенной в 1991 году в Астрахани и достроенной в 1995 году в Николаеве.

Эти плавучие установки были признаны полицией вещественными доказательствами в этом уголовном производстве только 23 января 2017 года.

Самоподъемные плавучие буровые установки «Петр Годованец» и «Украина» были арестованы Печерским райсудом Киева 23 декабря 2015 года по ходатайству Генпрокуратуры в рамках уголовного производства от 1 апреля 2014 года о подозрении в злоупотреблении должностными лицами Министерства энергетики и угольной промышленности, НАК «Нафтогаз» и «Черноморнефтегаза» при их закупке.

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