Одесский суд заочно арестовал захваченные РФ буровые установки в Черном море

Приморский районный суд Одессы арестовал четыре плавучие буровые установки, принадлежащие государственной компании «Черноморнефтегаз» и захваченные во время аннексии Крыма Россией. Об этом говорится в определении суда от 27 января 2017 года, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Арест был наложен в рамках уголовного производства, открытого 14 декабря 2015 года по факту незаконного перемещения и завладения данными буровыми установками.
Речь идет о несамоходных самоподъемных плавучих буровых установках В-319 «Украина» («Независимость») и В-312 «Петр Годовалец», построенных в 2012 компанией Keppel Corporation (Сингапур), а также установках «Сиваш», построенной в 1979 году в Астрахани (Россия) и «Таврида», построенной в 1991 году в Астрахани и достроенной в 1995 году в Николаеве.
Эти плавучие установки были признаны полицией вещественными доказательствами в этом уголовном производстве только 23 января 2017 года.
Самоподъемные плавучие буровые установки «Петр Годованец» и «Украина» были арестованы Печерским райсудом Киева 23 декабря 2015 года по ходатайству Генпрокуратуры в рамках уголовного производства от 1 апреля 2014 года о подозрении в злоупотреблении должностными лицами Министерства энергетики и угольной промышленности, НАК «Нафтогаз» и «Черноморнефтегаза» при их закупке.
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