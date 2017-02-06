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Министр финансов инициировал привлечение председателя ГФС к дисциплинарной ответственности

06 февраля 2017 года Источник:Украинские Национальные Новости

Министр финансов Александр Данилюк инициировал перед правительством привлечении к дисциплинарной ответственности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова, а также обратится к НАПК и НАБУ по проверке его поездки на инаугурацию Дональда Трампа. Об этом А.Данилюк заявил на брифинге.

«За систематическое нарушение поручений министра финансов, которые являются обязательными к исполнению, а также за несогласованное отсутствие на рабочем месте, я, согласно закону, инициировал перед КМУ привлечения Насирова к дисциплинарной ответственности», - сказал А.Данилюк.

По его словам, если после этого Р.Насиров не сделает выводы, то ему будет вынесено второй выговор, что будет означать увольнение.

«Почему именно руководителя налоговой Украины приглашают на такое мероприятие (инаугурация Д.Трамп - ред.)? Может, это услуга, может подарок? Законодательство запрещает напрямую принимать такие подарки и услуги», - сказал А.Данилюк.

При этом, по его словам, поездка на инаугурацию Д.Трампа стоила 250 тыс. долл. и необходима проверка, позволяет ли декларация чиновника такую поездку.

«Как координирующий министр я обратиться к НАПК и в НАБУ с соответствующим обращением, чтобы они проанализировали эту ситуацию», - сказал А.Данилюк.

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