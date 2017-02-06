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Сегодня 06 февраля 2017 года, 14:28

Е-декларации претендентов на должность главы Нацполиции решили не проверять

Конкурсная комиссия решила не принимать во внимание сведения из электронных деклараций о доходах претендентов на должность главы Национальной полиции. Об этом на пресс-конференции сообщил секретарь комиссии Евгений Захаров.

Он подчеркнул, что конкурсная комиссия решила рассматривать исключительно профессиональные качества претендентов.

«Мы сознательно отказались рассматривать пакет документов... в частности, декларации о доходах», - отметил Е.Захаров.

В то же время, по его словам, комиссия изучала резюме и биография кандидатов.

В этой связи г-н Захаров отметил, что никаких негативных фактов в биографии отобранных кандидатов комиссия не обнаружила.

Как ранее сообщала «ЮП», конкурсная комиссия избрала заместителя главы Национальной полиции - руководителя аппарата Константина Бушуева, главу Координационного центра по предоставлению бесплатной правовой помощи, адвоката Андрея Вишневского и начальника департамента уголовного розыска Нацполиции Сергея Князева претендентами на должность главы Национальной полиции.