Е-декларации претендентов на должность главы Нацполиции решили не проверять

Конкурсная комиссия решила не принимать во внимание сведения из электронных деклараций о доходах претендентов на должность главы Национальной полиции. Об этом на пресс-конференции сообщил секретарь комиссии Евгений Захаров.
Он подчеркнул, что конкурсная комиссия решила рассматривать исключительно профессиональные качества претендентов.
«Мы сознательно отказались рассматривать пакет документов... в частности, декларации о доходах», - отметил Е.Захаров.
В то же время, по его словам, комиссия изучала резюме и биография кандидатов.
В этой связи г-н Захаров отметил, что никаких негативных фактов в биографии отобранных кандидатов комиссия не обнаружила.
Как ранее сообщала «ЮП», конкурсная комиссия избрала заместителя главы Национальной полиции - руководителя аппарата Константина Бушуева, главу Координационного центра по предоставлению бесплатной правовой помощи, адвоката Андрея Вишневского и начальника департамента уголовного розыска Нацполиции Сергея Князева претендентами на должность главы Национальной полиции.
Сохранить:
Контакты:
Когда вы начали читать газету «Юридическая практика»?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Качество правосудия невозможно без эффективной оптимизации судебной системы
Специальная премия «Энергоэффективная Украина» общенациональной программы «Человек года-2016» - ЖК «Новая Англия»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Новая генерация года»
VІІ Всеукраїнська зимова правнича школа
«Человек года: ориентиры успеха» Определены обладатели международных и специальных премий 21-й программы «Человек года – 2016»
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн
ipLex - мобильные правовые системы
"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: