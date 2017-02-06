Сегодня 06 февраля 2017 года, 14:28

В Минфине анонсировали скорое завершение переговоров с МВФ по новому траншу

Получение транша станет позитивным сигналом для инвесторов Украина находится на последних этапах процесса переговоров с Международным валютным фондом о получении от него очередного транша макрофинансовой помощи. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.

«Мы на последних этапах и все технические моменты обговариваются для получения следующего транша», - сказал министр.

А.Данилюк также выразил мнение, что полученный осенью транш от МВФ и получение следующего станет позитивным сигналом «не только внутри страны, но и для инвесторов извне».