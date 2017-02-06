Сегодня 06 февраля 2017 года, 14:28

Стали известны имена трех претендентов на должность руководителя Нацполиции

Члены Комиссии планируют подать на рассмотрение министра внутренних дел Украины Арсена Авакова кандидатуры Константина Бушуева, Андрея Вишневского и Сергея Князева. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщил секретарь Комиссии Евгений Захаров.

Е.Захаров рассказал, что члены Консультативной комиссии в субботу встречались с главой МВД Арсеном Аваковым.

По его словам, у них с министром была «содержательная дискуссия» относительно кандидатов. Как сообщил Захаров, уже сегодня трое отобранных кандидатов должны встретиться с министром Аваковым. А имя победителя конкурса на должность председателя Нацполиции, по словам Е.Захарова, можно ожидать в ближайшие дни.

Процедура конкурса, принятая комиссией, предусматривала получение до 9 января резюме и мотивационного письма от каждого желающего занять пост руководителя Национальной полиции Украины (НПУ). При этом 45 кандидатов направили свои документы в период с 4 по 8 января, так что перевод последних документов на английский был завершен только 15 января.

Всего поступило 70 заявок на участие в конкурсе от кандидатов, но 24 кандидаты не соответствовали необходимым квалификационным требованиям к должности: полное высшее юридическое образование, стаж работы в отрасли права не менее 7 лет, стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет. Эти 24 кандидата были сняты с конкурса, остальные 46 были приглашены на квалификационное тестирование, которое проходило 24 января. Три кандидата отказались от дальнейшего участия в конкурсе, и тестирование прошли 43 кандидата.