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OpenDataBot будет извещать предпринимателей о банкротстве контрагентов

06 февраля 2017 года Источник:opendatabot.com

OpenDataBot получает данные об открытии дела о банкротстве примерно на неделю раньше чем появляется публикация в ЕГР. В OpenDataBot отмечают, что вовремя полученная информация сможет повысить шансы на получение компенсации.

После официального объявления об открытии дела о банкротстве у вас есть 30 дней, чтобы заявить о своих требованиях. Если этот срок будет пропущен, ваши требования будут удовлетворены в последнюю очередь.

По статистике, на Украине возвращают 8.6 центов с каждого доллара заявленных обязательств. Для понимания, в Восточной Европе и Центральной Азии этот показатель - 37,7, а в развитых странах - 71,9.

Для того, чтобы проверить компанию на предмет банкротства, необходимо добавить OpenDataBot в друзья и ввести название предприятия.

Напомним, что в 2016 году на Украине 1524 компании были признаны банкротами, в процедуре банкротства находится 2073 предприятия.

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