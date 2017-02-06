OpenDataBot будет извещать предпринимателей о банкротстве контрагентов

OpenDataBot получает данные об открытии дела о банкротстве примерно на неделю раньше чем появляется публикация в ЕГР. В OpenDataBot отмечают, что вовремя полученная информация сможет повысить шансы на получение компенсации.
После официального объявления об открытии дела о банкротстве у вас есть 30 дней, чтобы заявить о своих требованиях. Если этот срок будет пропущен, ваши требования будут удовлетворены в последнюю очередь.
По статистике, на Украине возвращают 8.6 центов с каждого доллара заявленных обязательств. Для понимания, в Восточной Европе и Центральной Азии этот показатель - 37,7, а в развитых странах - 71,9.
Для того, чтобы проверить компанию на предмет банкротства, необходимо добавить OpenDataBot в друзья и ввести название предприятия.
Напомним, что в 2016 году на Украине 1524 компании были признаны банкротами, в процедуре банкротства находится 2073 предприятия.
Сохранить:
Контакты:
Когда вы начали читать газету «Юридическая практика»?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Качество правосудия невозможно без эффективной оптимизации судебной системы
Специальная премия «Энергоэффективная Украина» общенациональной программы «Человек года-2016» - ЖК «Новая Англия»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Новая генерация года»
VІІ Всеукраїнська зимова правнича школа
«Человек года: ориентиры успеха» Определены обладатели международных и специальных премий 21-й программы «Человек года – 2016»
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн
ipLex - мобильные правовые системы
"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: