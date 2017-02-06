Суд в США обязал Google предоставить властям доступ к письмам с зарубежных серверов

Суд Филадельфии принял решение о том, что компания Google обязана при условии наличия ордера передавать властям письма пользователей, которые хранятся на серверах за пределами США.
Согласно решению судьи Томаса Рутер, передача ФБР почтовых сообщений с зарубежных серверов Google в рамках расследований дел о мошенничестве внутри США не нарушает ничьих прав.
«Хотя получение Google информации из своих многочисленных центров обработки данных за рубежом потенциально может рассматриваться как вторжение в частную жизнь, фактическое нарушение неприкосновенности частной жизни происходит только в случае раскрытия этой информации в Соединенных Штатах», - говорится в постановлении судьи.
В свою очередь юристы Google заявили, что не согласны с решением суда, поскольку оно принято без учета прецедента, и будут его оспаривать.
Напомним, ранее в аналогичном споре между властями США и компанией Microsoft суд стал на сторону последней. Летом 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка постановил, что власти не могут заставлять Microsoft к передачи клиентских данных, хранящихся на серверах в Ирландии в рамках расследования дела о наркотиках.
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