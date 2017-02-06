В полицию поступило сообщение о заминировании одесского суда

В Одессе в полицию поступило сообщение о заминировании Киевского районного суда. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Одессе.
Сегодня, в 10:50, в полицию поступило сообщение о том, что в помещении Киевского районного суда Одессы на улице Варненская, 3-Б заложена взрывчатка.
Следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, взрывотехники и спасатели выехали для обследования объекта и прилегающей к нему территории.
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