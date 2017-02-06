Сегодня 06 февраля 2017 года, 12:57

Хорошие новости от «Юридической практики»

Говорят, понедельник – день тяжелый. На дорогах снежные заторы, а в соцсетях - сплошной негатив. Чтобы немного скрасить начало сложной рабочей недели, «ЮП» сделала для Вас подборку правовых новостей прошедшей недели с положительным контекстом.

Справку о несудимости теперь можно получить в сервисных центрах МВД

С начала февраля территориальные сервисные центры МВД по всей Украине начали выдавать справки об отсутствии судимости. Заказать справку можно независимо от места прописки, со вторника по субботу с 9:00 до 18:00 (в субботу - до 16:45). Запрос на получение справки заполняется непосредственно у администратора ТСЦ МВД. Вскоре это можно будет сделать и онлайн. Справка предоставляется бесплатно, в срок до 30 календарных дней со дня поступления запроса. Приказ МВД от 29.11.2016 № 1256 «Об организации доступа к сведениям персонально-справочного учета единой информационной системы Министерства внутренних дел Украины» вступил в силу 1 февраля.

АМКУ выступил в защиту прав клиентов банков

АМКУ рекомендовал банкам обеспечить надлежащее информирование своих клиентов (физических лиц) об условиях и стоимости предоставления дополнительных услуг банка, связанных с банковскими услугами, и не допускать изменения условий и стоимости дополнительных услуг (в частности, выдачи справок) в одностороннем порядке в течение срока действия такого договора. Речь идет о получении справок, в частности, о сумме средств на депозитном счете и уплаченных процентах, отсутствии кредитов в банке, о погашении кредита и т.п. За каждую из таких справок, в зависимости от тарифной политики банка, может удерживаться плата. При этом клиенты могут быть не осведомлены о стоимости (или изменении стоимости) таких услуг банка, и это нарушает права потребителей, отмечает АМКУ.

Иностранцам разрешено работать по совместительству

Иностранные специалисты теперь могут работать на нескольких руководящих или управленческих должностях (по совместительству). Такие изменения важны для предприятий, созданных с привлечением иностранных инвестиций. Кроме того, с 7 рабочих до 10 календарных дней увеличивается срок подачи копии трудового договора, а также вводится обязанность работодателя заключить договор с иностранцем не позднее чем через 90 календарных дней после начала действия разрешения. Но разрешение на труд будет предоставляться квалифицированным иностранным работникам, и только при отсутствии безработных украинцев соответствующей квалификации на учете в госслужбе занятости. Постановление КМУ от 18.01.2017 № 28 вступило в силу 3 февраля.

Экспорт украинской птицы в ЕС восстановлено

Украина и Европейская Комиссия договорились о возобновлении экспорта продукции птицеводства украинского производства в страны Евросоюза. Поставка курятины на европейский рынок уже осуществляется. Восстановление экспорта стало результатом взаимного признания принципа регионализации в вопросах гриппа птицы между Украиной и ЕС. В частности, достичь договоренности удалось благодаря активной коммуникации Госпродспотребслужбы с ветеринарными службами стран-членов Евросоюза.

Продажа активов ликвидируемых банков полностью переведена на ProZorro

С 1 февраля продажа активов ликвидируемых банков будет проходить исключительно в системе ProZorro.Продажи. С целью максимального расширения круга организаторов электронных аукционов, чьи площадки подключены к системе ProZorro.Продажи, ФГВФЛ проводит плановый отбор третьих лиц по направлению «организация открытых торгов (аукционов)». Вскоре на сайте ФГВФЛ будет утвержден и обнародован перечень аккредитованных площадок.

Водными ресурсами начали управлять по басейновому принципу

Украина переходит к бассейновому управлению водными ресурсами, при котором основным субъектом управления выступает речной бассейн. Такая система помогает предотвратить истощение водных ресурсов, а также достичь и поддерживать высокое качество воды. Отметим, что ранее управление водными ресурсами в Украине осуществлялось по административно-территориальному делению, но 1 февраля вступил в силу Закон № 1641-VIII «О внедрении интегрированных подходов в управлении водными ресурсами по бассейновому принципу».

Обжаловать информацию из Земкадастра можно будет в досудебном порядке

Кабмин внес в парламент законопроект № 6017, упрощающий рассмотрение жалоб на информацию, содержащуюся в Земельном кадастре. Решения, действия или бездействие государственных кадастровых регистраторов можно будет обжаловать в досудебном порядке. Сделать это можно будет непосредственно в территориальном органе Госгеокадастра, а в случае несогласия с решением тероргана - в Госгеокадастре. При этом остается возможность обжалования в суде. Такие изменения должны значительно упростить процедуру рассмотрения соответствующих жалоб от физических и юридических лиц и способствовать ускорению исправления ошибочных данных Земкадастра.

Приняты улучшения для производителей городского транспорта

Кабмин 1 февраля принял постановление, которым обязательный авансовый платеж за поставки троллейбусов, автобусов, электробусов и трамваев увеличен до 70%. Также увеличены сроки, за которые производитель обязуется поставить ТС коммунальному предприятию. Для троллейбусов, автобусов, электробусов и других колесных ТС этот срок теперь составит до 8 месяцев, для трамваев - до 1 года (ранее производитель был обязан в течение 90 дней погасить аванс или поставить продукцию коммунальному предприятию). Ожидается, что количество украинских производителей, которые могут выполнить заказ для коммунальных предприятий, теперь увеличится.

Хозсуд Киева получил новое здание

Хозяйственный суд города Киева получил в пользование по договору аренды до 30.10.2018 административное здание по ул. Липинского, 6. Новое здание суду предоставлено в связи с необходимостью осуществления капитального ремонта одного из зданий по ул. Б.Хмельницкого. Как отмечают в пресс-службе суда, выделение дополнительного здания будет способствовать более качественной работе суда и улучшит условия пребывания в нем посетителей. В указанном здании уже размещены кабинеты 12 судей и др., а в ближайшее время планируется оборудование залов судебных заседаний, создание комфортабельных зон ожидания.