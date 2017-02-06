Сегодня 06 февраля 2017 года, 12:57

Охота на лосей на территории Украины запрещена на 25 лет, - Минэкологии

Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак подписал приказ, которым в стране на 25 лет вводится мораторий на охоту на лосей.

«Мораторию на отстрел лося быть. С сегодняшнего дня (3 февраля — ИФ) охота на этих животных на протяжении 25 ближайших лет на территории Украины запрещена», — написал министр на своей страничке в Фейсбуке и выложил фотокопию соответствующего приказа.

Он пояснил, что приказ предусматривает установление запрета охотиться на лося европейского (Alces alces) на всей территории Украины сроком на 25 лет и обязывает Государственную экологическую инспекцию Украины осуществлять государственный надзор (контроль) за соблюдением режима этого запрета. Кроме того, документ предусматривает разработку программы воспроизводства популяции лося европейского (Alces alces) на Украине и обеспечение проведения необходимых исследований и мониторинга (с участием ученых) состояния популяции этого животного.

О.Семерак сетует, что с таким мораторием Украина опоздала «лет на 20-30», и приводит данные, согласно которым популяция лосей в стране насчитывает от 2 тыс. особей до 6 тыс., тогда как в Беларуси и Польше — около 30 тыс.

Глава Минэкологии также сообщил, что перед разработкой приказа министерство консультировалось с Институтом зоологии им. И.Шмальгаузена Национальной академии наук Украины. «Выводы о состоянии популяции лося были критическими и только официально подтвердили наше опасение, что животное исчезает на Украине. Считаю, что делать вид, что флора и фауна — не украинское национальное богатство и с его защитой можно подождать до лучших времен, — преступление и бездействие. Подписал приказ, чтобы Украина сохранила и восстановила популяцию этих прекрасных животных», — пояснил О.Семерак.