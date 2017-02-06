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Сегодня 06 февраля 2017 года, 11:26

ВККС допустила первых 12 кандидатов к прохождению квалифэкзамена по результатам спецпроверки (дополнено)

Сегодня Высшая квалификационная комиссия судей Украины начала рассматривать вопрос о допуске кандидатов в судьи Верховного Суда к прохождению квалификационного оценивая по результатам специальной проверки. Сегодня данный вопрос параллельно рассматривает две коллегии ВККС.

По результатам заседания коллегии в составе членов Комиссии Сергея Козьякова, Татьяны Весельской и Тараса Лукаша gо результатам специальной проверки информации, свидетельствующей о несоответствии лиц требованиям к кандидатам на должность судьи ВС не получено в отношении:

• Ирины Булгаковой;

• Андрея Бутырского;

• Виталия Давния;

• Людмилы Кизюн;

• Александра Короткевича;

• Наталии Крючко;

• Александра Мамалуя;

• Евгения Мацкого;

• Василия Огурецкого;

• Богдана Сташкива;

• Татьяны Франтовской;

• Юрия Широкопояса.

Эти кандидаты, соответственно, допущены к прохождению квалификационного оценивания по результатам специальной проверки.

Коллегия в составе членов ВККС Сергея Козьякова, Тараса Лукаша и Михаила Макарчука рассмотрела вопрос допуска кандидата в судьи ВС Александра Ситникова. Он допущен к прохождению квалификационному оцениванию.