Сегодня Высшая квалификационная комиссия судей Украины начала рассматривать вопрос о допуске кандидатов в судьи Верховного Суда к прохождению квалификационного оценивая по результатам специальной проверки. Сегодня данный вопрос параллельно рассматривает две коллегии ВККС.
По результатам заседания коллегии в составе членов Комиссии Сергея Козьякова, Татьяны Весельской и Тараса Лукаша gо результатам специальной проверки информации, свидетельствующей о несоответствии лиц требованиям к кандидатам на должность судьи ВС не получено в отношении:
• Ирины Булгаковой;
• Андрея Бутырского;
• Виталия Давния;
• Людмилы Кизюн;
• Александра Короткевича;
• Наталии Крючко;
• Александра Мамалуя;
• Евгения Мацкого;
• Василия Огурецкого;
• Богдана Сташкива;
• Татьяны Франтовской;
• Юрия Широкопояса.
Эти кандидаты, соответственно, допущены к прохождению квалификационного оценивания по результатам специальной проверки.
Коллегия в составе членов ВККС Сергея Козьякова, Тараса Лукаша и Михаила Макарчука рассмотрела вопрос допуска кандидата в судьи ВС Александра Ситникова. Он допущен к прохождению квалификационному оцениванию.
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