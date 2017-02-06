Сегодня 06 февраля 2017 года, 11:26

КМУ обнародовал решение об отмене госрегулирования в сфере использования грузовых вагонов

Кабинет министров Украины обнародовал принятое 1 февраля решение об отмене государственного регулирования в сфере использования железнодорожного транспорта, а именно - грузовых вагонов. Соответствующее распоряжение №64 опубликовано на веб-портале правительства.

«Реализация такого решения позволит избежать вмешательства органов государственной власти в хозяйственные отношения в сфере железнодорожного транспорта и создать равные экономические условия для всех субъектов хозяйствования», - говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Как сообщалось ранее, госрегулирование использования железнодорожного транспорта было введено в апреле 2012 года с формальной целью недопущения роста транспортных расходов собственников грузов при использовании полувагонов, принадлежащих госпредприятиям. Вместе с тем, схема распределения вагонов и полувагонов стала одной из наиболее коррупционных на железной дороге.