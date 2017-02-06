Комиссия по отбору председателя Нацполиции сегодня отчитается о работе

Консультативная комиссия по отбору председателя Национальной полиции Украины собирается обнародовать информацию о своей работе в понедельник. Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.
«В понедельник, 6 февраля, состоится пресс-конференция Консультативной комиссии по отбору председателя Национальной полиции Украины», - говорится в сообщении.
Как отмечается, в мероприятии, начало которого запланировано на 12:00, примут участие члены комиссии.
Напомним, ранее в комиссии сообщали, что планируют завершить конкурс на должность председателя Нацполиции до 6 февраля. А.Аваков ранее заявлял, что надеется получить фамилии трех кандидатов на пост главы Нацполиции. Конкурс на должность главы Нацполиции начался 18 января и предусматривал пять этапов.
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