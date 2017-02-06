Киев ограничил въезд крупногабаритного транспорта

Киевская городская государственная администрация приняла решение ограничить въезд в столицу крупногабаритного транспорта понедельник с 6:00. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«В связи с ухудшением погодных условий в понедельник, 6 февраля, с 6:00 въезд крупногабаритного транспорта в столицу будет ограничен», - сказано в нем.
Отмечается, что данный шаг позволяет уменьшить трафик на улицах города во время уборки и использования снегоуборочной техники.
В распоряжении коммунального предприятия «Киевавтодор» более 300 единиц снегоуборочной техники.
Сохранить:
Контакты:
Когда вы начали читать газету «Юридическая практика»?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Качество правосудия невозможно без эффективной оптимизации судебной системы
Специальная премия «Энергоэффективная Украина» общенациональной программы «Человек года-2016» - ЖК «Новая Англия»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Новая генерация года»
VІІ Всеукраїнська зимова правнича школа
«Человек года: ориентиры успеха» Определены обладатели международных и специальных премий 21-й программы «Человек года – 2016»
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн
ipLex - мобильные правовые системы
"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: