он же e-mail

Сегодня 06 февраля 2017 года, 11:26

Киев ограничил въезд крупногабаритного транспорта

Киевская городская государственная администрация приняла решение ограничить въезд в столицу крупногабаритного транспорта понедельник с 6:00. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В связи с ухудшением погодных условий в понедельник, 6 февраля, с 6:00 въезд крупногабаритного транспорта в столицу будет ограничен», - сказано в нем.

Отмечается, что данный шаг позволяет уменьшить трафик на улицах города во время уборки и использования снегоуборочной техники.

В распоряжении коммунального предприятия «Киевавтодор» более 300 единиц снегоуборочной техники.