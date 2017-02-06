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Минюст опроверг заявление директора НАБУ о массовом рейдерстве

06 февраля 2017 года Источник:epravda.com.ua

В Министерстве юстиции заявляют, что массовых рейдерских захватов с помощью реестра прав собственности не происходит. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Павел Мороз.

По словам Мороза, есть лишь несколько конкретных случаев мошенничества, которые будут рассмотрены Минюстом на следующей неделе.

Мороз отметил, что один случай мошенничества рассматривается в связи с заявлениями 52-х граждан, также рассматривается факт захвата земельного участка в селе Коцюбинское.

"Это не манипуляции с реестром, это преступники, которые руками государственных регистраторов, не боящихся сесть за решетку, крадут у граждан имущество. Такие люди будут наказаны", - сказал он.

Комментируя заявление главы НАБУ Артема Сытника о массовом вмешательстве в реестр прав собственности, Мороз также сказал, что речь идет о единичном случае.

"Ни разу наши реестры не были взломаны. Были DDoS-атаки, перебои, но это не взлом реестра. Это также рейдерский захват одного объекта. Мы знаем, о каком объекте идет речь. Это не массово", - сказал он.

Ранее директор НАБУ Артем Сытник заявил, что на Украине в последнее время появилась новая форма рейдерского захвата частной собственности путем вмешательства в реестры собственности и замены фамилий владельцев имущества.

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