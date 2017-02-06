Задержан прокурор, который требовал 50 тыс. долл. США от судьи

По ходатайству НАБУ Соломенский райсуд г.Киева назначил домашний арест следователю прокуратуры Киевской области, которого подозревают в вымогательстве 50 тыс. Долларов взятки от судьи. Об этом говорится в судебном решении.
Отмечается, что срок домашнего ареста истекает 20 февраля.
В решении говорится, что следователь прокуратуры требовал взятку за изменение подозрения в уголовном производстве о мошенничестве в особо крупных размерах, организованной группой лиц.
Согласно материалам дела, следователь неоднократно встречался с подозреваемым для обсуждения передачи средств. Передача взятки состоялась 26 декабря.
Для сокрытия факта взятки был подписан договор о предоставлении услуг с адвокатом, который был привлечен в качестве посредника.
В СМИ сообщалось, что задержанный - следователь по особо важным делам прокуратуры Киевской области Александр Павленко.
Подсудимый расследовал дело о вымогательстве 30 000 долларов в судьи у Администрации Президента.
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