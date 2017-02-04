Сегодня 04 февраля 2017 года, 17:43

САУ призывает парламент воздержаться от репресивных изменений в УПК

Совет адвокатов Украины принял заявление по проекту изменений в Уголовный процессуальный кодекс (законопроект 5490).

"Анализ законопроекта дает достаточные основания для утверждений о том, что, в случае его принятия, будут созданы условия для ликвидации института профессиональной юридической помощи на стадии досудебного расследования. Принцип состязательности превратится в сугубо декларативный, поскольку предполагается полное "господство" стороны обвинения в ходе досудебного производства. А само название законопроекта, цитируем: "усовершенствование механизмов обеспечения задач уголовного судопроизводства", не имеет ничего общего с репрессивным характером основных его положений », - констатирует САУ.

По мнению САУ, законопроект напрямую противоречит статьям 8, 19, 29, 59, 62, 63, 64, 131-1,131-2 Конституции Украины, европейским обязательствам Украины в сфере прав человека. «Предлагаемые изменения имеют опасные признаки разрушения гуманных демократических правовых основ системы уголовного процесса, который вместе с тем будет сопровождаться массовыми нарушениями прав человека и основных прав в уголовном производстве», - говорится в тексте заявления.

Совет адвокатов Украины призвал председателя Верховного Совета Украины и народных депутатов Украины отказаться от повторного включения в рассмотрение этого проекта закона и отклонить подобные законодательные инициативы в случае их повторного внесения.

САУ аргументирует свою позицию тем, что авторами законопроекта предлагается радикальное отступление от европейских стандартов, закрепленных в Конвенции о защите прав человека и основных свобод и конкретизированы в решениях ЕСПЧ. Так, беспокойство адвокатского сообщества вызвали предложения перенести открытие материалов уголовного производства сторонами со стадии предварительного расследования на судебную стадию - стадию подготовительного производства. «Фактически, таким образом лицо лишается возможности даже на последнем этапе досудебного расследования защищать себя лично или через практическую и профессиональную правовую помощь защитника, в том числе и в аспекте осведомленности об окончательном подозрении и возможности ее опровержения, права на обжалование процессуальных решений, действий или бездействия суда, следственного судьи, прокурора, следователя и т.д. », - говорится в заявлении в парламент.

РАУ считает, что это ограничит состязательность сторон и свободу в предоставлении ими суду своих доказательств, и в результате - ограничит конституционное право гражданина на защиту. При этом, согласно ст. 6 Конвенции о правах человека, право на состязательное производство означает главным образом возможность сторон знакомиться со всеми представленными доказательствами или замечаниями и комментировать их с целью законного влияния на решение суда.

Противоречит конституционным нормам и европейской практике и положения законопроекта, которым предлагается увеличить до 18 месяцев максимально допустимый срок содержания под стражей для случаев, когда речь идет об особо сложные уголовные производства по особо тяжких преступлениям, совершенным организованными группами, преступными организациями.

"Предложенный законодателем в законопроекте подход к увеличению предельного срока содержания лица под стражей противоречит принципу правовой определенности. Поскольку очевидно риск того, что при отсутствии определенного в законе понятия "особо сложное уголовное производство" такое исключение превратится в общее правило, для применения которого достаточно будет формально отметить во время квалификации о том, что преступление совершено организованной группой или преступной организацией ", - говорится в заявлении САУ. По сути в современных условиях не является оправданным и значительное увеличение продолжительности заключения, что может свидетельствовать только о намерениях использовать длительное заключение как средство давления или как наказание за преступления, в которых подозреваются соответствующие лица. При этом нельзя игнорировать резолюцию ПАСЕ 2077 (2015) от 1.10.2015 г.. «Злоупотребление досудебным задержанием в государствах - участниках Европейской конвенции по правам человека», которой ПАСЕ наоборот призывает государства принять меры для сокращения случаев досудебного задержания, включая также и ограничения использования такой меры, как досудебное задержание с целью, оной чем осуществление правосудия, и освобождения задержанных, которые сейчас находятся под стражей в унизительных условиях.

Предостережение САУ вызвало и то, что законопроект, при отсутствии в УПК эффективных средств правовой защиты, открывает неограниченные возможности и для злоупотребления стороной обвинения своим правом на повторное направление обвинительного акта в суд без исправления соответствующих недостатков. Предполагается, что суд не вправе повторно вернуть предоставленный прокурором обвинительный акт и все недоработки следователей и прокуроров предлагается перевести на суды, в свою очередь несомненно окажет негативного влияния на качество судебного разбирательства.

В заявлении также указано на то, что в нарушение норм Основного Закона, законопроектом в том числе предлагается продолжить функции досудебного расследования органов прокуратуры до ноября 2019 года, вопреки тому, что из Конституции Украины изъяты соответствующие полномочия.