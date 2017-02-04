Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 04 февраля 2017 года, 12:48

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

САУ еще раз обратится в парламент относительно установления размера адвокатских взносов

04 февраля 2017 года Источник:Національна асоціація адвокатів України

Продолжает работу заседание Совета адвокатов Украины. В начале заседания члены САУ снова вернулись к вопросу вмешательства законодателя в установлении размера адвокатских взносов и оплаты за стажировку.САУ обратится в Регламентный комитет Верховного Совета Украины, к адвокатам-членам парламента в связи с тем, что в основу принятых в Налоговом кодексе изменений в закон "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" положено тенденциозное экспертное заключение. В этом документе, составленном Европейским информационно-исследовательским центром, содержатся искаженные интерпретации международных документов по организации адвокатуры и подменено понятие стажера при ссылке на европейский опыт. "Посягательство на независимость адвокатуры нельзя оставлять без реакции", - сказала председатель НААУ Лидия Изовитова.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 5 (997) от 31/01/17 Свежий номер

Уголовное право и процесс

№ 5 (997)
Государство и юристы

Даль моде

Отрасли практики

Электропытание

Тема номера:

Про правду говоря

Частная практика

Особая Data

Архив голосованийVox Populi

Когда вы начали читать газету «Юридическая практика»?

С выхода ее первых номеров.

Когда выбрал для себя профессию юриста.

Когда у газеты появилась электронная версия.

Когда «ЮП» завела страничку в Fаcebook.

Точно уже не помню.

Вообще не читаю.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
    Antika
Пресс-релизы

Тихих гаваней уже не будет

Качество правосудия невозможно без эффективной оптимизации судебной системы

Специальная премия «Энергоэффективная Украина» общенациональной программы «Человек года-2016» - ЖК «Новая Англия»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации  «Новая генерация года»

VІІ Всеукраїнська зимова правнича школа

«Человек года: ориентиры успеха» Определены обладатели международных и специальных премий 21-й программы «Человек года – 2016»

Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»

Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн

ipLex - мобильные правовые системы

"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом