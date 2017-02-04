САУ еще раз обратится в парламент относительно установления размера адвокатских взносов

Продолжает работу заседание Совета адвокатов Украины. В начале заседания члены САУ снова вернулись к вопросу вмешательства законодателя в установлении размера адвокатских взносов и оплаты за стажировку.САУ обратится в Регламентный комитет Верховного Совета Украины, к адвокатам-членам парламента в связи с тем, что в основу принятых в Налоговом кодексе изменений в закон "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" положено тенденциозное экспертное заключение. В этом документе, составленном Европейским информационно-исследовательским центром, содержатся искаженные интерпретации международных документов по организации адвокатуры и подменено понятие стажера при ссылке на европейский опыт. "Посягательство на независимость адвокатуры нельзя оставлять без реакции", - сказала председатель НААУ Лидия Изовитова.
Сохранить:
Контакты:
Когда вы начали читать газету «Юридическая практика»?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Качество правосудия невозможно без эффективной оптимизации судебной системы
Специальная премия «Энергоэффективная Украина» общенациональной программы «Человек года-2016» - ЖК «Новая Англия»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Новая генерация года»
VІІ Всеукраїнська зимова правнича школа
«Человек года: ориентиры успеха» Определены обладатели международных и специальных премий 21-й программы «Человек года – 2016»
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн
ipLex - мобильные правовые системы
"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: