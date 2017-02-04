Сегодня 04 февраля 2017 года, 12:48

САУ еще раз обратится в парламент относительно установления размера адвокатских взносов

Продолжает работу заседание Совета адвокатов Украины. В начале заседания члены САУ снова вернулись к вопросу вмешательства законодателя в установлении размера адвокатских взносов и оплаты за стажировку.САУ обратится в Регламентный комитет Верховного Совета Украины, к адвокатам-членам парламента в связи с тем, что в основу принятых в Налоговом кодексе изменений в закон "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" положено тенденциозное экспертное заключение. В этом документе, составленном Европейским информационно-исследовательским центром, содержатся искаженные интерпретации международных документов по организации адвокатуры и подменено понятие стажера при ссылке на европейский опыт. "Посягательство на независимость адвокатуры нельзя оставлять без реакции", - сказала председатель НААУ Лидия Изовитова.