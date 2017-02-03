Сегодня 04 февраля 2017 года, 00:09

Собрание судей ВХСУ делегировало 3 судей на предстоящий съезд

Сегодня собранием судей Высшего хозяйственного суда Украины избраны делегаты на XIV внеочередной съезд судей Украины от ВХСУ: Иван Вовк, Лариса Иванова и Владимир Погребняк. Об этом сообщает пресс-служба ВХСУ.

Кроме того, согласно повестке дня, судьи заслушали и приняли к сведению информацию секретарей судебных палат о деятельности соответствующих судебных палат ВХСУ, а также отчеты Председателя ВХСУ, заместителей Председателя ВХСУ, руководителя аппарата ВХСУ и начальника управления финансового обеспечения и бюджетного планирования ВХСУ.