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Сегодня 04 февраля 2017 года, 00:09

На собрании судей ВCCУ избраны делегаты на ХIV внеочередной съезд судей Украины

Сегодня в Высшем специализированном суде Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел состоялось собрание судей, на котором были избраны делегаты на ХІV внеочередной съезд судей Украины.

Как сообщает пресс-служба ВССУ, делегатами на съезд избраны: судьи судебной палаты по уголовным делам ВССУ - Вячеслав Наставный, Валентина Орлянская и судья судебной палаты по гражданским делам ВССУ - Елена Сытник.