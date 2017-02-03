Фонд госимущества ищет советников для приватизации «Центрэнерго»

Фонд государственного имущества начал поиск советников для приватизации энергетической компании «Центрэнерго». Об этом заявил председатель Фонда Игорь Билоус.
«Большие объекты приватизации, которые у нас есть, это шесть облэнерго, «Центрэнерго», ЗТМК, «Турбоатом», хотя здесь есть место для дискуссий - как это делать и в какой форме», - сказал И.Билоус.
«По «Центрэнерго» мы начали процедуру поиска советника - пока идет формирование конкурсной комиссии, в которую свои предложения должны предоставить Министерство экономического развития и торговли и Министерство финансов», - заявил он.
По словам главы Фонда, советником должен стать кто-то из «больших имен» - Merrill Lynch, Morgan Stanley.
«Мы уже провели переговоры с Merrill Lynch, Lazard, Citi. Есть заинтересованность», - сказал И.Билоус.
Ранее И.Билоус допустил перенос приватизации ПАО «Центрэнерго» на 2018 год.
Напомним, Украина обязалась перед МВФ приватизировать «Центрэнерго» до конца марта 2017 года.
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