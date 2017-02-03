Сегодня 04 февраля 2017 года, 00:09

Евросуд возложил на государство обязанность погашать долги обанкротившихся муниципальных предприятий

Европейский суд по правам человека постановил, что государство должно нести ответственность за задолженности муниципальных унитарных предприятий, объявленных банкротами. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.

Из материалов дела следует, что жалобу в Страсбург подал Сергей Ким, бывший сотрудник сахалинского муниципального предприятия «Трест жилищного хозяйства». По словам заявителя, этот МУП прекратил свою деятельность, не выплатив работнику около 1300 евро. Городской суд тогда принял решение о выплате этой суммы, однако оно осталось неисполненным, поскольку предприятие было признано банкротом и ликвидировано.

С.Ким заявил, что эта компания контролировалась местными органами власти. Поэтому, по его словам, именно государство должно нести ответственность за долги муниципального предприятия.

Российская сторона, в свою очередь, настаивала, что «Трест жилищного хозяйства» действовало независимо от властей, поскольку являлось коммерческой организацией. Кроме того, по данным ответчика, С.Ким не обратился с жалобой в арбитражный суд в рамках дела о банкротстве, тем самым не исчерпав внутренние средства правовой защиты.

В Страсбурге же пришли к выводу, что тот факт, что местные власти распоряжались имуществом МУП, фактически свидетельствует о том, что компания находилась под контролем государства. Евросуд решил, что предприятие не пользовалось «достаточной институциональной и оперативной независимостью от муниципальных органов власти». Таким образом, суд определил, что государство должно нести ответственность за задолженность ответчика.

Евросуд решил, что власти РФ нарушили положения ст. 6 (Право на справедливое судебное разбирательство) и ст. 13 (Право на эффективное средство правовой защиты), а также ст. 1 Первого протокола (Право на мирное пользование своим имуществом) Европейской конвенции по правам человека. По решению Страсбургского суда, Россия должна выплатить Сергею Киму задолженность по заработной плате, а также компенсировать причиненный моральный вред на общую сумму 3270 евро.