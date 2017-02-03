Больше всего бизнес жалуется на фискальную службу, - бизнес-омбудсмен

С мая 2015 года в офис бизнес-омбудсмена поступило 1453 жалобы от бизнеса, из которых 275 поступило в четвертом квартале прошлого года. Такие данные озвучил бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета во время презентации отчета о работе своего офиса за четвертый квартал прошлого года.
«Четвертый квартал был особенно плодотворным. Количество жалоб за этот период увеличилось на 14% по сравнению, чем в третьем квартале. За этот промежуток времени завершить нам удалось 182 расследования», - констатировал он.
Больше всего, по словам омбудсмена, к нему обращается малый и средний бизнес.
На втором месте по количеству жалобщиков – предприятия с украинским капиталом, на третьем – предприятия с иностранным капиталом.
Больше всего жалоб поступило от компаний из сферы розничной и оптовой торговли (28% жалоб) а также промышленности (19%), сельского хозяйства и добывающей промышленности (7%).
Как и в прошлые периоды больше всего жалоб (57%) омбудсмен получил на фискальную службу.
«Как я вижу, в прошлом году не было квартала, когда бы количество жалоб на налоговую службу было меньше 50%. На втором месте среди органов, на которые жалуются больше всего – силовые ведомства, а именно прокуратура и нацполиция. На них приходится 11% всех жалоб», - говорит он.
Особенность четвертого квартала, по словам А.Шеметы, значительный прирост жалоб на действия органов местного самоуправления. В октябре-декабре прошлого года прирост составил 41%.
А.Шемета объясняет эту динамику «реформой децентрализации, в рамках которой местные органы власти получают дополнительные полномочия, что вызвало рост обращений на их действия или бездействие».
«Из позитива - уменьшилось количество жалоб на таможенную службу», - отметил омбудсмен.
Сохранить:
Контакты:
Когда вы начали читать газету «Юридическая практика»?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Качество правосудия невозможно без эффективной оптимизации судебной системы
Специальная премия «Энергоэффективная Украина» общенациональной программы «Человек года-2016» - ЖК «Новая Англия»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Новая генерация года»
VІІ Всеукраїнська зимова правнича школа
«Человек года: ориентиры успеха» Определены обладатели международных и специальных премий 21-й программы «Человек года – 2016»
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн
ipLex - мобильные правовые системы
"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: