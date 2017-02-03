«Укрзализныця» запустила мобильное приложение для online-покупки билетов

Вчера заработало мобильное приложение для покупки билетов online для Аndroid. Как отмечают в пресс-службе ПАО «Укрзализныця», вскоре эта услуга станет доступна владельцам мобильных устройств, работающих на операционной системе iOS. Таким образом клиенты смогут удобно и оперативно покупать железнодорожные билеты с помощью своих гаджетов.
Скачать мобильное приложение пользователи могут в Google Play на своих смартфонах и планшетах.
«Мы хотим комплексно изменить устаревшие стандарты в обслуживании пассажиров, чтобы они смогли почувствовать, что «Укрзализныця» работает для клиента. Кроме разработки и внедрения мобильных сервисов, мы фокусируемся также на приобретении новых пассажирских вагонов, изменении их дизайна, осовременивает постельное белье, стремимся предоставлять услуги нового качества, чтобы наши пассажиры чувствовали себя комфортно, а путешествия приносили им приятные впечатления», - отметил председатель правления Войцех Балчун.
Напомним, что в ноябре прошлого года «Укрзализныця» внедрила мобильную версию сайта: booking.uz.gov.ua. В первом полугодии 2017 года начнется установка на железнодорожных вокзалах терминалов самообслуживания, самый появится в Киеве.
Сохранить:
Контакты:
Когда вы начали читать газету «Юридическая практика»?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Качество правосудия невозможно без эффективной оптимизации судебной системы
Специальная премия «Энергоэффективная Украина» общенациональной программы «Человек года-2016» - ЖК «Новая Англия»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Новая генерация года»
VІІ Всеукраїнська зимова правнича школа
«Человек года: ориентиры успеха» Определены обладатели международных и специальных премий 21-й программы «Человек года – 2016»
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн
ipLex - мобильные правовые системы
"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: