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«Укрзализныця» запустила мобильное приложение для online-покупки билетов

03 февраля 2017 года Источник:Юридическая Практика

Вчера заработало мобильное приложение для покупки билетов online для Аndroid. Как отмечают в пресс-службе ПАО «Укрзализныця», вскоре эта услуга станет доступна владельцам мобильных устройств, работающих на операционной системе iOS. Таким образом клиенты смогут удобно и оперативно покупать железнодорожные билеты с помощью своих гаджетов.

Скачать мобильное приложение пользователи могут в Google Play на своих смартфонах и планшетах.

«Мы хотим комплексно изменить устаревшие стандарты в обслуживании пассажиров, чтобы они смогли почувствовать, что «Укрзализныця» работает для клиента. Кроме разработки и внедрения мобильных сервисов, мы фокусируемся также на приобретении новых пассажирских вагонов, изменении их дизайна, осовременивает постельное белье, стремимся предоставлять услуги нового качества, чтобы наши пассажиры чувствовали себя комфортно, а путешествия приносили им приятные впечатления», - отметил председатель правления Войцех Балчун.

Напомним, что в ноябре прошлого года «Укрзализныця» внедрила мобильную версию сайта: booking.uz.gov.ua. В первом полугодии 2017 года начнется установка на железнодорожных вокзалах терминалов самообслуживания, самый появится в Киеве.

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