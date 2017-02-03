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Регулирование адвокатских взносов законом не соответствует европейской практике, - ССВЕ

03 февраля 2017 года Источник:Національна асоціація адвокатів України

Совет адвокатских и юридических обществ Европы (ССВЕ) уведомил высшее политическое руководство Украины о том, что регулирование адвокатских взносов на уровне закона не соответствует европейской практике. Об этом доложил на заседании Совета адвокатов Украины в Харькове председатель Комитета НААУ по международным связям Иван Гречковский.

Соответствующие письма ССВЕ направлены Президенту Петру Порошенко, председателю Верховного Совета Андрею Парубию и председателя Комитета по вопросам правовой политики и правосудия Верховного Совета Руслану Князевичу.

«Попытки законодательно закрепить размер ежегодного взноса, по нашему мнению, противоречят ключевым ценностям европейской юридической профессии - независимости и самоуправлению. Самоуправление является средством сохранения профессиональной независимости юридической профессии и предоставляет адвокату возможность осуществлять профессиональную деятельность без всякого влияния или давления с внешних источников», - говорится в письме ССВЕ.

При этом обращено внимание на то, что такой подход противоречит как национальному законодательству европейских стран, так и международным документам, регулирующим статус адвокатской профессии.

«Опираясь на данные опроса, проведенного среди членов ССВЕ, ни одна европейская страна не устанавливает законодательно размер ежегодных членских взносов для членов адвокатских и юридических обществ Европы, за исключением одной, где законодательно закреплен порядок определения размера взносов. Право определять размер ежегодного взноса на развитие адвокатского самоуправления закреплено за адвокатскими и юридическими обществами», - отмечается в письмах ССВЕ.

Поэтому ССВЕ, выражает убеждение, что вопрос обязательных платежей, подлежащих уплате адвокатами, должен оставаться в компетенции органов адвокатского самоуправления. При определении их размера, должны учитываться юридические, социальные и экономические факторы каждой отдельно взятой страны, а также потребности профессии и услугах адвокатам и их клиентам.

В свете этих комментариев, ССВЕ призывает Президента и Верховный Совет пересмотреть эти изменения и принять соответствующие меры для сохранения независимости и самоуправления юридической профессии.

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