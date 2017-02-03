Изменения в Налоговый кодекс, которыми были внесены изменения в Закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», должны быть отменены как неконституционные и несоответствующие международным стандартам. Об этом заявила во время заседания Совета адвокатов Украины председатель НААУ, САУ Лидия Изовитова.
«Этот закон вмешался в независимость профессии», - констатировала она.
НААУ сразу обращалась к Президенту Украины Петру Порошенко с аргументированным призывом применить право вето к этому закону и сообщила об этой ситуации ССВЕ. Хотя крупнейшая европейская организация адвокатов поддержала озабоченность НААУ, закон был подписан и вступил в силу.
Сейчас НААУ, несмотря на то, что закон был принят с нарушением регламента и ограничивает независимость адвокатской профессии, инициирует конституционное представление для признания его неконституционным.
«Регламент Верховного Совета, а это конституционный закон, был нарушен 100%, и это основание для признания его неконституционным в этой части», - сказала Лидия Изовитова.
Кроме того, НААУ инициирует законопроект, который откорректирует внесенные через Налоговый кодекс изменения в Закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». Положения, которыми государство прямо вмешивается в размер адвокатских взносов и оплаты за квалификационный экзамен и стажировку, должны быть изменены с тем, чтобы вернуть решение о соответствующие ставки в полномочия адвокатского самоуправления.
Лидия Изовитова публично призвала депутатов, особенно тех, кто имеет статус адвоката, поддержать такие инициативы, направленные на восстановление прав адвокатов на самоуправление.
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А не жирно будет по 38000 за стажировку при нынешних зарплатах у wannabe-attorneys? Доступ к профессии - не, не слышал?
Спочатку всіх адвокатів загнали в стойло, а потім відчули себе царями... холуї мають знати своє місце... і влада не зовсім закона це показала.
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