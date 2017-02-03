Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 03 февраля 2017 года, 15:56

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

НААУ будет добиваться отмены изменений в Налоговый кодекс

03 февраля 2017 года Источник:Національна асоціація адвокатів України

Изменения в Налоговый кодекс, которыми были внесены изменения в Закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», должны быть отменены как неконституционные и несоответствующие международным стандартам. Об этом заявила во время заседания Совета адвокатов Украины председатель НААУ, САУ Лидия Изовитова.

«Этот закон вмешался в независимость профессии», - констатировала она.

НААУ сразу обращалась к Президенту Украины Петру Порошенко с аргументированным призывом применить право вето к этому закону и сообщила об этой ситуации ССВЕ. Хотя крупнейшая европейская организация адвокатов поддержала озабоченность НААУ, закон был подписан и вступил в силу.

Сейчас НААУ, несмотря на то, что закон был принят с нарушением регламента и ограничивает независимость адвокатской профессии, инициирует конституционное представление для признания его неконституционным.

«Регламент Верховного Совета, а это конституционный закон, был нарушен 100%, и это основание для признания его неконституционным в этой части», - сказала Лидия Изовитова.

Кроме того, НААУ инициирует законопроект, который откорректирует внесенные через Налоговый кодекс изменения в Закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». Положения, которыми государство прямо вмешивается в размер адвокатских взносов и оплаты за квалификационный экзамен и стажировку, должны быть изменены с тем, чтобы вернуть решение о соответствующие ставки в полномочия адвокатского самоуправления.

Лидия Изовитова публично призвала депутатов, особенно тех, кто имеет статус адвоката, поддержать такие инициативы, направленные на восстановление прав адвокатов на самоуправление.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Комментарии:»

Prospect 03 февраля 2017 года 15:38 #

А не жирно будет по 38000 за стажировку при нынешних зарплатах у wannabe-attorneys? Доступ к профессии - не, не слышал?

Монашек У 03 февраля 2017 года 14:54 #

Спочатку всіх адвокатів загнали в стойло, а потім відчули себе царями... холуї мають знати своє місце... і влада не зовсім закона це показала.

Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 5 (997) от 31/01/17 Свежий номер

Уголовное право и процесс

№ 5 (997)
Государство и юристы

Даль моде

Отрасли практики

Электропытание

Тема номера:

Про правду говоря

Частная практика

Особая Data

Архив голосованийVox Populi

Когда вы начали читать газету «Юридическая практика»?

С выхода ее первых номеров.

Когда выбрал для себя профессию юриста.

Когда у газеты появилась электронная версия.

Когда «ЮП» завела страничку в Fаcebook.

Точно уже не помню.

Вообще не читаю.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

Тихих гаваней уже не будет

Качество правосудия невозможно без эффективной оптимизации судебной системы

Специальная премия «Энергоэффективная Украина» общенациональной программы «Человек года-2016» - ЖК «Новая Англия»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации  «Новая генерация года»

VІІ Всеукраїнська зимова правнича школа

«Человек года: ориентиры успеха» Определены обладатели международных и специальных премий 21-й программы «Человек года – 2016»

Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»

Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн

ipLex - мобильные правовые системы

"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом