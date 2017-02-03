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Общая тенденция для хозяйственных судов - это уменьшение количества обращений, - председатель ВХСУ Б.Львов

03 февраля 2017 года Источник:Юридическая Практика

Сегодня Пленум Высшего хозяйственного суда Украины подвел итоги работы хозяйственной юстиции за 2016 год. Что касается статистических показателей, то по словам председателя ВХСУ, в минувшем году на более чем 10% по сравнению с 2015 годом уменьшилось поступление заявлений в местные хозяйственные суды, соответственно уменьшился и показатель принятых решений. Так, за отчетный период в эти суды 195,5 тысяч обращений от субъектов хозяйствования. По результатам их рассмотрения принято 183,8 тыс. решений. Позитивной тенденцией г-н Львов назвал уменьшение количества подачи так называемых искусственных исков - процессуальных диверсий.

В месте с тем увеличилось количество рассмотренных жалоб на действия органов исполнительной службы.

Что касается показателей работы апелляционных хозяйственных судов, то в прошлом году на их рассмотрение поступило 31,2 тыс жалоб, что на 14% меньше по сравнению с показателем 2015 года. Судами этой инстанции рассмотрено 22,2 тыс дел, из которых изменено или отменено 5,7 тыс решений местных судов.

В Высший хозяйственный суд Украины было подано 17,6 тыс. жалоб, что лишь на 0,7% меньше чем в 2015 году. Позитивным председатель ВХСУ назвал тот факт, что 81% решений местных судов не обжалуются ни в апелляционном, ни в кассационной инстанции. Что касается категорий дел, то по его словам, уменьшилось количество дел о банкротстве, а 89,4 % отмен связаны с нарушением судами процессуальных норм.

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