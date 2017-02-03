Сегодня в г.Харьков началось заседание Совета адвокатов Украины. В повестку дня внесен вопрос об изменениях в налогообложении адвокатской деятельности, решение по законопроектам об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс, закон об изменениях в Налоговый кодекс, которым внесены изменения в закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».
Также будут рассмотрены аспекты текущей деятельности региональных органов адвокатского самоуправления, в частности будут представлены итоги работы специальной временной комиссии по проверке деятельности органов адвокатского самоуправления города Киева и информация о работе КДКА Киевской области. САУ также рассмотрит вопрос назначения конференций адвокатов в нескольких регионах.
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