В Минфине рассказали, какие области лидируют в привлечении иностранных инвестиций

Львовская, Ивано-Франковская и Винницкая области лидируют в привлечении иностранных инвестиций. Об этом рассказала правительственный уполномоченный по вопросам инвестиций - первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова.
«Лидируют (в привлечении инвестиций, - ред.) Львовская, Ивано-Франковская, Винницкая области. Мы скоро запустим очень интересный проект - инвестиционный монитор, который будет отслеживать инвестиционную привлекательность регионов. Это как раз и будет мониторинг эффективности местных органов власти, с точки зрения их отношения к инвесторам. Будет около 10-15 критериев, которые касаются подключения, лицензирования, налогов. И оценивать будет сам бизнес», - пояснила О.Маркарова.
При этом, по ее словам, есть области, которые действительно лидеры, а есть регионы и города, где инвестициями вообще не занимаются. Отчасти, эта проблема связана с кадрами.
«Не все понимают, что им это даст. У нас, к сожалению, разный уровень руководства в некоторых регионах», - отметила первый замглавы Минфина.
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