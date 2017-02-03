Сегодня 03 февраля 2017 года, 15:56

В Минфине рассказали, какие области лидируют в привлечении иностранных инвестиций

Львовская, Ивано-Франковская и Винницкая области лидируют в привлечении иностранных инвестиций. Об этом рассказала правительственный уполномоченный по вопросам инвестиций - первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова.

«Лидируют (в привлечении инвестиций, - ред.) Львовская, Ивано-Франковская, Винницкая области. Мы скоро запустим очень интересный проект - инвестиционный монитор, который будет отслеживать инвестиционную привлекательность регионов. Это как раз и будет мониторинг эффективности местных органов власти, с точки зрения их отношения к инвесторам. Будет около 10-15 критериев, которые касаются подключения, лицензирования, налогов. И оценивать будет сам бизнес», - пояснила О.Маркарова.

При этом, по ее словам, есть области, которые действительно лидеры, а есть регионы и города, где инвестициями вообще не занимаются. Отчасти, эта проблема связана с кадрами.

«Не все понимают, что им это даст. У нас, к сожалению, разный уровень руководства в некоторых регионах», - отметила первый замглавы Минфина.