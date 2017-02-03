Сегодня 03 февраля 2017 года, 15:56

Налоговая реформа-2017: эксперты Spenser & Kauffmann рассказали, какие изменения ждут бизнес

Представляя экспертов мероприятия, управляющий партнер «Spenser & Kauffmann» Валентин Загария особое внимание обратил на специализацию практик компании налоговых споров и налогового консалтинга, которая позволяет углублять экспертность и повышать качество услуг

Последние изменения Налогового кодекса, которые по «доброй» традиции в нашей стране законодатели принимают под Новый год, определенно прибавили хлопот бизнесу. Читая пояснения авторов законодательной инициативы о целях и ожидаемых последствиях, хочется верить, что хлопоты эти станут приятными. Впрочем, не все из новелл заработают на практике, а часть из них наверняка будет использована против налогоплательщика.

Ключевые нормы Закона Украины от 21.12.2016 № 1797-VIII «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине», который называют налоговой реформой 2017 года, стали предметом детального анализа во время специализированного семинара, организованного Адвокатским объединением «Спенсер и Кауфманн» для корпоративных юристов и бухгалтеров.

Одной из главных идей реформы было размежевание на законодательном уровне функций и полномочий Минфина с контролирующими органами. Как заметила Татьяна Данильцева, партнер АО «Спенсер и Кауфманн», руководитель практики страхового права и налоговых споров, целью таких изменений было упреждение возможных злоупотреблений со стороны налоговых органов.

Теперь нормотворчеством (подготовкой нормативно-правовых актов) будет заниматься исключительно министерство. А Государственная фискальная служба лишена возможности устанавливать нормы поведения для налогоплательщиков (хотя полностью исключать возможность ее влияния все же не стоит). В рамках реализации налоговой реформы Минфину предстоит в ближайшее время разработать и утвердить ряд важных актов, среди которых Порядок функционирования электронного кабинета и критерии оценки степени риска для приостановления регистрации налоговых накладных, порядок работы комиссии ГФС и многие другие.

Также разграничены функции контроля и сервиса в системе органов ГФС – между региональными (межрегиональными) органами и налоговыми инспекциями. Последние должны заниматься сервисным обслуживанием налогоплательщиков, регистрацией и ведением учета налогоплательщиков и плательщиков ЕСВ, формированием и ведением Государственного реестра физлиц-налогоплательщиков и Единого банка данных о налогоплательщиках-юрлицах, а также давать индивидуальные устные налоговые консультации. Проверки отныне – исключительная компетенция региональных органов ГФС.

Впрочем, на практике размежевать функции между органами ГФС, оказалось не так просто. Проблема заключается в неоднозначности статуса налоговых инспекций, на что еще на этапе законопроекта указывало Главное научно-экспертное управление ВРУ. Неоднозначность заключается в отсутствии конкретного понимая того, относятся ли налоговые инспекции к контролирующим органам либо имеют отдельный статус и, как следствие, имеют ли они полномочия контролирующего органа. Пока что единого понимания нет даже в самих инспекциях.

На новых положениях в части взимания налога на прибыль, НДФЛ и НДС во время выступления рассказала советник, руководитель налоговой практики Spenser & Kauffmann Марина Томаш.

По ее мнению, систему электронного администрирования все-таки немного улучшили. Для предприятий, которые реорганизовываются путем слияния, присоединения, преобразования, сумма регистрационного лимита передается правопреемнику. Если же предприятие осуществляет выделение, то сумма регистрационного лимита также делится и передается в соответствии с долями полученного имущества.

Теперь все расчеты по НДС осуществляются только с электронного счета (п.200-2). Но налоговые обязательства и налоговый долг по НДС, возникшие до 1 июля 2015 года, а также обязательства и долги по другим налогам могут быть перечислены только с текущего счета плательщика (п.87.1).

Расчеты по уточняющим отчетам также будут вестись только с электронного счета НДС. И если по результатам поданных деклараций и «уточненок» суммы налоговых обязательств превышают составленные накладные, при этом регистрационного лимита недостаточно для регистрации необходимых накладных, то плательщик имеет право зарегистрировать на сумму, которая определяется по формуле в п.2001.9, независимо от самого размера регистрационного лимита. Предполагаем, что в систему электронного администрирования НДС будут внесены соответствующие изменения, отражающие результат расчета нового лимита.

Если плательщик имеет на счету СЭА денежные средства, превышающие сумму к оплате согласно декларации, с 01.01.2017 эти деньги по заявлению могут вернуть исключительно на текущий счет плательщика (п.2001.6).

Также плательщик может подать заявление на возврат лишних денежных средств (переплаты) из бюджета. Согласно принятым изменениям переплата перечисляется на электронный НДС-счет, если с него были уплачены такие денежные средства, а при его отсутствии, переплата вернется на текущий счет (43.41). Таким образом, плательщику придется подавать два заявления в случае желания получить переплату на расчетный счет.

Еще одним приятным моментом стали изменение сроков регистрации накладных и корректировок: налоговые накладные, составленные в первой половине месяца, регистрируются до конца месяца, накладные второй половины месяца – до 15 числа следующего месяца.

В связи с внедрением процедуры остановки регистрации налоговых накладных, немаловажным положительным изменением стало то, что с 1 июля достаточным основанием для включения в налоговый кредит будет регистрация налоговой накладной в ЕРПН, и дополнительных подтверждений уже не потребуется.

В целом семинар подтвердил актуальность и заинтересованность бизнеса в вопросах практической реализации изменений в НК. По крайней мере, свободных мест в зале, рассчитанном на 60 человек, не было. Кроме того, в ходе трехчасового мероприятия раскрыть все аспекты налоговой реформы конечно не удалось. Поэтому в ближайшее время вполне можно ожидать продолжения.

С полным обзором тем, рассмотренных во время семинара, можно ознакомиться по ссылке.