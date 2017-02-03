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Минрегион хочет строить недорогое муниципальное арендное жилье

03 февраля 2017 года Источник:УНИАН

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины инициирует строительство недорогого муниципального арендного жилья для обеспечения квартирами людей, которые не могут позволить себе купить недвижимость. Об этом на круглом столе сообщил заместитель главы министерства Лев Парцхаладзе.

«Мы хотим ввести понятие муниципального арендного жилья ... Им смогут пользоваться работники бюджетной сферы, социально незащищенные люди и все, кто не может купить жилье», - сказал он.

По словам Л.Парцхаладзе, аренда такого жилья будет ниже рыночной стоимости в среднем на 30%. Присутствующий на круглом столе первый заместитель главы Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Сергей Комнатный отметил, что спрос на недорогое арендное жилье растет в связи с отсутствием доступного ипотечного кредитования, а также большого количества внутренне перемещенных лиц из-за оккупации Крыма и части Донбасса.

«Нынешняя арендная плата приблизительно равна средней заработной плате на Украине», - сказал он, добавив, что в Европе этот показатель находится на уровне 25%.

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