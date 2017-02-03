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Сегодня 03 февраля 2017 года, 15:56

Евросоюз поддержал план мероприятий КМУ по реинтеграции Донбасса

Европейский союз поддержал план мероприятий правительства по реинтеграции неподконтрольных частей Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщается в заявлении представительства ЕС в Украине и посольств стран-членов ЕС в Киеве.

«Представительство ЕС и посольства стран-членов ЕС в Украине приветствуют недавнее принятие Плана мероприятий по отдельных районам Донецкой и Луганской областей Кабинетом Министров Украины. Воплощение Плана создаст возможности для усиления социальной сплоченности, развития мира и примирения в областях, пораженных конфликтом», - отмечают в заявлении.

В представительстве сообщают, что ЕС готов оказать поддержку Украине при необходимости.

«Очевидно, что имплементация Плана мероприятий будет сложной задачей. Она потребует полной преданности и слаженной работы многочисленных государственных институтов», - добавляют в представительстве.