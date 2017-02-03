Продажа активов ликвидируемых банков полностью переведена на ProZorro

С 1 февраля продажа активов ликвидируемых банков будет проходить исключительно в системе ProZorro.Продажи. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов.
Как сообщается, с целью максимального расширения круга организаторов электронных аукционов, чьи площадки подключены к системе ProZorro.Продажи, фондом проводится плановый отбор третьих лиц по направлению «организация открытых торгов (аукционов)». Свои документы на участие в отборе подали 38 претендентов. В течение ближайших 10 рабочих дней по результатам проверки будет утвержден и обнародован на сайте ФГВФЛ перечень аккредитованных площадок.
Напомним, по словам первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива, переход на ProZorro сэкономил больше 10 млрд гривен.
Сохранить:
Контакты:
Когда вы начали читать газету «Юридическая практика»?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Качество правосудия невозможно без эффективной оптимизации судебной системы
Специальная премия «Энергоэффективная Украина» общенациональной программы «Человек года-2016» - ЖК «Новая Англия»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Новая генерация года»
VІІ Всеукраїнська зимова правнича школа
«Человек года: ориентиры успеха» Определены обладатели международных и специальных премий 21-й программы «Человек года – 2016»
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн
ipLex - мобильные правовые системы
"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: