Сегодня 03 февраля 2017 года, 15:56

Продажа активов ликвидируемых банков полностью переведена на ProZorro

С 1 февраля продажа активов ликвидируемых банков будет проходить исключительно в системе ProZorro.Продажи. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов.

Как сообщается, с целью максимального расширения круга организаторов электронных аукционов, чьи площадки подключены к системе ProZorro.Продажи, фондом проводится плановый отбор третьих лиц по направлению «организация открытых торгов (аукционов)». Свои документы на участие в отборе подали 38 претендентов. В течение ближайших 10 рабочих дней по результатам проверки будет утвержден и обнародован на сайте ФГВФЛ перечень аккредитованных площадок.

Напомним, по словам первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива, переход на ProZorro сэкономил больше 10 млрд гривен.