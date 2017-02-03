Совет адвокатов г.Киева просит предоставить информацию об адвокатах-АТОшниках

Совет адвокатов города Киева просит адвокатов города Киева, которые принимают (принимали) участие в АТО и имеют статус участника боевых действий предоставить информацию о себе.
Как сообщается на официальной странице Совета адвокатов г. Киева в социальной сети, информацию необходимо отправлять на электронный адрес: p.riabenko@unba.org.ua.
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