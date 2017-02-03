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Хозсуду Киева выделили дополнительное помещение

03 февраля 2017 года Источник:Юридическая Практика

Хозяйственный суд города Киева получил в пользование по договору аренды административное здание общей площадью 2242,30 кв.м, расположенное по адресу: г.Киев, ул. Вячеслава Липинского, д. 6, сроком до 30.10.2018 года.

Как отмечают в пресс-службе суда, новое здание суду предоставлено в связи с необходимостью осуществления капитального ремонта одного из зданий суда по ул. Б.Хмельницкого.

«Выделение дополнительного здания Хозяйственном суда города Киева будет способствовать качественному выполнению возложенных на него законодательством функций и приведет улучшения условий пребывания в нем большого количества граждан Украины - посетителей суда.

В настоящее время после завершения всего объема подготовительных работ в указанном здании уже размещены кабинеты 12 судей Хозяйственного суда города Киева, части работников отдела защиты информации, администрирования баз данных и информационных технологий, отдела аналитической работы, статистики и анализа применения судебной практики, сектора технической поддержки, сектора по работе с архивом», - отмечают в хозсуде.

Для удобства участников судебного процесса в ближайшее время в здании по ул. В.Липинского планируется оборудования залов судебных заседаний и соответственно создание комфортабельных зон ожидания, в которых смогут находиться граждане до и после судебных заседаний. А также для удобства и скорости документооборота в новом корпусе Хозяйственного суда города Киева планируется размещение части работников отдела делопроизводства (канцелярии). До оборудования указанных залов рассмотрение всех дел будет происходить в здании 44-В Хозяйственного суда города Киева по ул. Б. Хмельницкого в г.Киеве.

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