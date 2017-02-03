По е-декларированию расследуется уже 25 дел, - директор НАБУ А.Сытник

На данный момент открыто 25 производств в отношении субъектов, которые обязаны были подавать электронные декларации на первом этапе. Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.
«Уже есть двадцать пять производств в отношении тех субъектов, которые обязаны подавать е-декларации на первом этапе. Многие из них касаются народных депутатов. Постоянно поступают новые материалы, по которым регистрируются производства», - заявил А.Сытник.
Также, по словам А.Сытника, пока у НАБУ фактически нет доступа к е-декларациям, на данный момент, вместе с Национальным агентством по противодействию коррупции решаются технические вопросы.
«Доступ к электронной декларации мы еще фактически не получили, сейчас работает совместная с НАПК рабочая группа, решаются технические вопросы. Если так и дальше пойдет, то, думаю, к концу второй волны декларирования точно будем иметь доступ. Он нам нужен как можно быстрее, потому что сейчас проверяем электронной декларации фактически вручную, как и журналисты, но есть немного больше ресурсов для проверки», - сказал он.
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