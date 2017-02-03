Сегодня 03 февраля 2017 года, 15:56

Пленум ВССУ подвел итоги работы судов гражданской и уголовной юрисдикции в 2016 году

Сегодня состоялось заседание Пленума Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел (ВССУ), в ходе которого были подведены итоги работы судов гражданской и уголовной юрисдикции в прошлом году и определены задачи на 2017-й.

Рассказывая о состоянии осуществления правосудия в 2016 году, секретарь Пленума ВССУ Дмитрий Луспенык, в частности, отметил, что в прошлом году на рассмотрение судов поступило более 2 млн 600 тыс. дел и материалов. Всего на рассмотрении судов в 2016 году (с учетом нерассмотренных в 2015-м) находилось порядка 3 млн дел и материалов.

Среднемесячная нагрузка на судью местного суда составила 107 дел и материалов. По словам г-на Луспеныка, такой существенный объем работы был связан, в первую очередь, с проблемой кадрового голода: если бы все вакансии в судах первой инстанции были заполнены, среднемесячные показатели нагрузки были бы вдвое меньшими - около 50 дел и материалов.

Как отмечалось, сегодня кадровая проблема в судебной системе приобрела угрожающие масштабы.

В связи с этим, чрезмерная нагрузка - это проблемный вопрос и для судей апелляционных инстанций (средний ежемесячный показатель - 27 дел) и для кассационного суда. В 2016 году среднемесячная нагрузка на судью гражданской палаты ВССУ составила 124 дела, на судью уголовной палаты - 32.

Также в ходе пленума председатель ВССУ Борис Гулько официально опроверг информацию председателя Государственной судебной администрации Украины Зеновия Холоднюка, озвученную в СМИ, о том, что сотрудники аппарата Верховного Суда Украины (ВСУ) будут автоматически переведены в новый Верховный Суд (ВС), а на оставшиеся вакансии будут объявлен конкурс, в котором смогут принять участие сотрудники аппаратов высших специализированных судов. По убеждению председателя ВССУ, для сотрудников аппаратов всех четырех ликвидируемых высших инстанций должны быть созданы равные условия с тем, чтобы каждый смог претендовать на вакансии в новом ВС, приняв участие в конкурсе.