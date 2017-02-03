Сегодня 03 февраля 2017 года, 15:56

Британское правительство опубликовало план по «Брексит»

Правительство Великобритании опубликовало документ, который отражает намерения страны на переговорах с Евросоюзом о выходе из блока. Документ был опубликован на сайте британского правительства на следующий день после того, как парламент страны одобрил «Брексит» во втором чтении.

Документ озаглавлен как «Выход Великобритании из Евросоюза и их новые партнерские отношения». Он подробно описывает 12 основных принципов, которые лягут в основу переговоров между Британией и ЕС. Среди них: контроль над иммиграцией, защита трудовых прав, свобода торговли и новые торговые соглашения, мягкий выход из ЕС.

Большое внимание в документе уделено пункту о контроле над миграцией, правам британцев в ЕС и правами граждан ЕС в Британии. Отмечается, в частности, что Великобритания создаст миграционную систему, при которой директива о свободном передвижении в странах ЕС на Великобританию распространяться не будет. Понадобятся ли гражданам ЕС визы для посещения Британии, не уточняется.

23 июня 2016 года в Великобритании состоялся референдум о выходе из Евросоюза. Тогда «Брексит» поддержали 51,9% проголосовавших.

Условия процесса все еще не определены, они должны быть установлены на переговорах между Лондоном и ЕС. Срок, за который стороны должны договориться, составляет два года с момента официального заявления о выходе из ЕС.