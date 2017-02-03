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Сегодня 03 февраля 2017 года, 15:56

630 тыс. украинцев уволят из-за повышения минималки, - НБУ

Национальный банк считает, что в результате повышения минимальной заработной платы в 2017 до 3 200 гривен официально будут уволены порядка 630 тыс. человек. Об этом говорится в обнародованном инфляционном отчете Нацбанка за январь.

По оценкам НБУ, рост минимальной зарплаты приведет к более существенному снижению занятости, чем прогнозировалось ранее.

«Общая численность работников формального сектора экономики в 2017 году сократится на 9% по сравнению с 2016 годом. Вклад сокращения за счет повышения МЗП составит 5.4 п.п. (или около 630 тыс. человек)», - отмечает Нацбанк.

Снижение официальной занятости в большей степени произойдет за счет малых и средних предприятий и физлиц - предпринимателей.

Это объясняется почти двукратным увеличением налогового давления на предприятия на едином налоге.

Однако частично такое снижение компенсируется увеличением неформальной занятости.

Нацбанк считает, что увеличение среднего уровня оплаты труда в экономике может стимулировать возвращение на рынок труда людей, которые начнут поиски работы, и, как следствие, уровень безработицы может дополнительно увеличиться.

В целом же, по оценкам НБУ, занятость сократится на 5 п. п. по сравнению с 2016 годом, что будет соответствовать 10% -му уровню безработицы.

Напомним, с 1 января минимальная заработная плата увеличилась на 1,6 тыс. гривен, или 100% до 3,2 тыс. гривен.