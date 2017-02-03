Парламенту предлагают упростить процедуры капитализации и реорганизации банков

Верховному Совету предлагают упростить процедуры капитализации и реорганизации банков для обеспечения стабильности банковской системы. Соответствующий законопроект № 6010 зарегистрирован в парламенте, сообщается на официальном сайте парламента.
«Путем рассмотрения документов и оптимизировать процедуры капитализации и реорганизации банков путем присоединения для обеспечения последовательных и согласованных действий со стороны регулирующих органов», – говорится в пояснительной записке к документу.
Проектом также планируется урегулировать вопросы прекращения осуществления банковской деятельности без ликвидации юридического лица.
«Это позволит банкам, которые не могут выполнить требования Национального банка Украины по капитализации, оставить банковский рынок без нагрузки на Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Сейчас такая возможность в законодательстве отсутствует и является новаторской», – объясняют авторы проекта закона.
Законопроект №6010 подан тремя народными депутаты от фракции БПП (Павел Ризаненко, Демчак Руслан, Михаил Довбенко) и Сергеем Рыбалкой из фракции Радикальной партии.
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