ООН вынесет решение по иску Украины против России через 5-7 лет, - Минюст

Министерство юстиции исключает вынесение Международным судом ООН решения по иску Украины против России до 2018 года. Об этом сообщила журналистам первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова.
«Я б не делала таких прогнозов (что в текущем году Международный суд ООН вынесет решение), думаю, что нет... возможно, это займет 5-7 лет», - сказала она.
При этом замминистра подчеркнула, что для международного правосудия это недолгий срок.
Также Н.Севостьянова сообщила, что Украина продолжает подготовку для подачи 6-го иска против России в Европейский суд по правам человека.
Напомним, ранее стало известно, что Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге (Нидерланды) начнет рассматривать иск Украины о нарушении Россией конвенции ООН о противодействии финансированию терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 6-9 марта.
Сохранить:
Контакты:
Когда вы начали читать газету «Юридическая практика»?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Качество правосудия невозможно без эффективной оптимизации судебной системы
Специальная премия «Энергоэффективная Украина» общенациональной программы «Человек года-2016» - ЖК «Новая Англия»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Новая генерация года»
VІІ Всеукраїнська зимова правнича школа
«Человек года: ориентиры успеха» Определены обладатели международных и специальных премий 21-й программы «Человек года – 2016»
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн
ipLex - мобильные правовые системы
"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: