Сегодня 03 февраля 2017 года, 15:56

ООН вынесет решение по иску Украины против России через 5-7 лет, - Минюст

Министерство юстиции исключает вынесение Международным судом ООН решения по иску Украины против России до 2018 года. Об этом сообщила журналистам первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова.

«Я б не делала таких прогнозов (что в текущем году Международный суд ООН вынесет решение), думаю, что нет... возможно, это займет 5-7 лет», - сказала она.

При этом замминистра подчеркнула, что для международного правосудия это недолгий срок.

Также Н.Севостьянова сообщила, что Украина продолжает подготовку для подачи 6-го иска против России в Европейский суд по правам человека.

Напомним, ранее стало известно, что Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге (Нидерланды) начнет рассматривать иск Украины о нарушении Россией конвенции ООН о противодействии финансированию терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 6-9 марта.