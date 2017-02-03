Лидия Соболенко назначена советником по вопросам маркетинга группы компаний Gryphon

Группа компаний Gryphon рада приветствовать в своей команде Лидию Соболенко - Советника по вопросам маркетинга, рекламы и PR.
Лидия имеет более чем 12-летний профессиональный опыт в сфере маркетинга, развития бизнеса и связей с общественностью, работая в таких компаниях, как Microsoft и ДТЭК.
Сфера специализации Лидии - стратегическое позиционирование и продвижение бренда компании, разработка коммуникационных стратегий, маркетинг-коммуникаций и других корпоративных инструментов PR.
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