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Сегодня 03 февраля 2017 года, 15:56

Лидия Соболенко назначена советником по вопросам маркетинга группы компаний Gryphon

Группа компаний Gryphon рада приветствовать в своей команде Лидию Соболенко - Советника по вопросам маркетинга, рекламы и PR.

Лидия имеет более чем 12-летний профессиональный опыт в сфере маркетинга, развития бизнеса и связей с общественностью, работая в таких компаниях, как Microsoft и ДТЭК.

Сфера специализации Лидии - стратегическое позиционирование и продвижение бренда компании, разработка коммуникационных стратегий, маркетинг-коммуникаций и других корпоративных инструментов PR.