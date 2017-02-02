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Сегодня 03 февраля 2017 года, 06:06

Общественная организация «Грузинская диаспора» и LEMAN International Law Group подписали Меморандум о сотрудничестве

Президент общественной организации «Грузинская диаспора» Николоз Гугешашвили, в ходе встречи с управляющим партнером компании LEMAN International Law Group Артемом Атепалихиным, подписали Меморандум о сотрудничестве.

Целью данного Меморандума является совместная деятельность в предоставлении правовых услуг представителям грузинской диаспоры в Украине для дальнейшего развития торгово-экономических и культурных связей между Украиной и Грузией.

Партнеры заявили о намерении содействовать развитию дружественных отношений между двумя государствами.

Общественная организация «Грузинская Диаспора» - это объединение грузин и выходцев из Грузии, проживающих на территории Украины, в единый социальный организм с целью защиты своих законных, социальных, национальных, возрастных, культурных, творческих, интеллектуальных и других общих интересов.

С первого дня своей деятельности Диаспора получила поддержку высшего руководства Украины и Грузии- Президентов обеих стран.

LEMAN International Law Group основана в 2016 году и является командой профессиональных и опытных юристов, цель которых - предоставление правовых услуг высокого уровня и качества в сферах банковского, финансового права, рынков капитала, корпоративного и коммерческого права, международной торговли, разрешения споров, интеллектуальной собственности, налогового права и телекоммуникаций.

Юристы компании сопровождают деятельность клиентов в Украине и за рубежом, действуя в рамках строгой конфиденциальности, а также существующих норм профессиональной этики.