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Минюст объявил конкурс по продаже Лукьяновского и Львовского СИЗО

02 февраля 2017 года Источник:Українські Новини

Министерство юстиции объявило о начале инвестиционного конкурса по продаже Лукьяновского (Киевского) и Львовского следственных изоляторов. Об этом сказала на брифинге первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова.

Она отметила, что Минюст около полугода отрабатывал процедуру продажи старых СИЗО в Киеве и Львове и решил провести ее по принципу государственно-частного партнерства.

«Этот конкурс сейчас начинается», - заявила Н.Севостьянова.

В четверг, 2 февраля, Минюст начал сбор проектных предложений по строительству новых следственных изоляторов в Киеве и Львове.

Планируется, что новые СИЗО будут построены во Львовской области на базе Лычаковского исправительного центра №30 и в Киевской области в районе Ирпеня или Бучи.

Также Минюст ожидает большого количества участников инвестконкурса по продаже Лукьяновского и Львовского СИЗО.

«Ожидаем, что на наши предложения отзовутся много инвесторов», - отметила она.

Н.Севостьянова сообщила, что по результатам экспертиз помещения Лукьяновского и Львовского СИЗО признаны непригодными для проживания людей. В свою очередь замминистра юстиции Денис Чернышов сообщил, что инвестконкурс будет проводиться на онлайн-платформе Европейского банка реконструкции и развития - IISS.

Первоначально Минюст проведет сбор проектных предложений, затем проведет их анализ, потом победитель конкурса построит новое СИЗО, Минюст введет его в эксплуатацию и перевезет туда заключенных. После этого территория и помещения СИЗО в центре Киева и Львова будут переданы компании - победителю инвестконкурса.

Минюст также заявляет, что здания Лукьяновского СИЗО не являются историческими памятниками.

При этом Н.Севостьянова допускает, что победитель инвестконкурса не будет сносить здание Лукьяновской тюрьмы, учитывая ее историческое значение, и сделает из него, например, музей.

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