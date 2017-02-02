Сегодня 03 февраля 2017 года, 06:06

МВД разрешило себе экстрадицию граждан ночью

Министерство внутренних дел отменило запрет на прием-выдачу находящихся под стражей лиц в темное время суток. Об этом говорится в приказе МВД от 8 декабря 2016 года, зарегистрированном в Министерстве юстиции 5 января.

Данным приказом МВД внесло изменения в инструкцию о порядке приема-передачи лиц, находящихся под стражей, на границе Украины и за ее пределами.

В частности, согласно инструкции, руководство МВД формирует конвойную группа из числа военнослужащих Национальной гвардии, которые осуществляют прием за пределами Украины лиц, находящихся под стражей, их конвоирование совместно с представителями Укрбюро Интерпола.

Конвойная группа вооружена табельным огнестрельным оружием полиции. Снят запрет на прием-выдачу находящихся под стражей лиц в темное время суток.

Кроме того, МВД отменило норму, согласно которой передача арестованных лиц должна была происходить исключительно около трапа самолета в аэропорту. Теперь эта процедура может происходить в заранее согласованных местах. Исключен также пункт, согласно которому арестованное лицо могло указать в акте претензии к конвою.

Отменен пункт о составлении актов о приеме-передаче лиц, находящихся под стражей, со странами СНГ на русском языке.