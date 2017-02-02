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Сегодня 03 февраля 2017 года, 06:06

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Минюст уволил начальника Лукьяновского СИЗО А.Васюка

Министерство юстиции уволило начальника Киевского (Лукьяновского) следственного изолятора Александра Васюка. Об этом сообщил заместитель министра юстиции по пенитенциарной системе Денис Чернышов.

«Уволен еще в понедельник (30 января)», - отметил он.

Д.Чернышов подчеркнул, что А.Васюк был уволен по собственному желанию.