Сегодня 03 февраля 2017 года, 06:05

Высший совет правосудия сформировал Дисциплинарные палаты

Сегодня, 2 февраля, Высший совет правосудия определил количество и состав дисциплинарных палат ВСП - нового и единого дисциплинарного органа в системе судебной власти. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

Так, Высший совет правосудия принял решение создать в ВСП три Дисциплинарные палаты, в состав каждой из которых будет входить четыре члена Высшего совета правосудия, и утвердиk персональный состав палат.

Первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия:

1. Гусак Николай Борисович.

2. Комков Владимир Кириллович.

3. Лесько Алла Алексеевна.

4. Маловацкий Алексей Владимирович.

Вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия:

1. Бойко Андрей Михайлович.

2. Волковицкая Наталья Александровна.

3. Малашенкова Татьяна Михайловна.

4. Нежура Вадим Анатольевич.

Третья дисциплинарная палата Высшего совета правосудия:

1. Гречковский Павел Николаевич.

2. Мамонтова Ирина Юрьевна.

3. Мирошниченко Анатолий Николаевич.

4. Олийнык Алла Сергеевна.

Кроме того, Высший совет правосудия избрал секретарей Дисциплинарных палат:

• Лесько Аллу Алексеевну - Секретарем Первой дисциплинарной палаты;

• Малашенкову Татьяну Михайловну - Секретарем Второй дисциплинарной палаты;

• Мамонтову Ирину Юрьевну - Секретарем Третьей дисциплинарной палаты.

Как отмечают в пресс-службе ВСП, статьей 108 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и частью второй статьи 42 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» установлено, что дисциплинарное производство в отношении судей осуществляют Дисциплинарные палаты Высшего совета правосудия.

Согласно частям второй и третьей статьи 26 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» Высший совет правосудия образует Дисциплинарные палаты из числа членов Высшего совета правосудия, определяет количество Дисциплинарных палат и количественный состав каждой палаты с учетом требований настоящего Закона.

В состав каждой Дисциплинарной палаты входит по меньшей мере четыре члена Высшего совета правосудия. При формировании Дисциплинарных палат Высший совет правосудия должен обеспечить, чтобы не менее половины, а если это невозможно - по крайней мере значительная часть членов каждой Дисциплинарной палаты были судьями или судьями в отставке (часть четвертая статьи 26 Закона Украины «О Высшем совете правосудия»).