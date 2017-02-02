Высший совет правосудия сформировал Дисциплинарные палаты

Сегодня, 2 февраля, Высший совет правосудия определил количество и состав дисциплинарных палат ВСП - нового и единого дисциплинарного органа в системе судебной власти. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.
Так, Высший совет правосудия принял решение создать в ВСП три Дисциплинарные палаты, в состав каждой из которых будет входить четыре члена Высшего совета правосудия, и утвердиk персональный состав палат.
Первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия:
1. Гусак Николай Борисович.
2. Комков Владимир Кириллович.
3. Лесько Алла Алексеевна.
4. Маловацкий Алексей Владимирович.
Вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия:
1. Бойко Андрей Михайлович.
2. Волковицкая Наталья Александровна.
3. Малашенкова Татьяна Михайловна.
4. Нежура Вадим Анатольевич.
Третья дисциплинарная палата Высшего совета правосудия:
1. Гречковский Павел Николаевич.
2. Мамонтова Ирина Юрьевна.
3. Мирошниченко Анатолий Николаевич.
4. Олийнык Алла Сергеевна.
Кроме того, Высший совет правосудия избрал секретарей Дисциплинарных палат:
• Лесько Аллу Алексеевну - Секретарем Первой дисциплинарной палаты;
• Малашенкову Татьяну Михайловну - Секретарем Второй дисциплинарной палаты;
• Мамонтову Ирину Юрьевну - Секретарем Третьей дисциплинарной палаты.
Как отмечают в пресс-службе ВСП, статьей 108 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и частью второй статьи 42 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» установлено, что дисциплинарное производство в отношении судей осуществляют Дисциплинарные палаты Высшего совета правосудия.
Согласно частям второй и третьей статьи 26 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» Высший совет правосудия образует Дисциплинарные палаты из числа членов Высшего совета правосудия, определяет количество Дисциплинарных палат и количественный состав каждой палаты с учетом требований настоящего Закона.
В состав каждой Дисциплинарной палаты входит по меньшей мере четыре члена Высшего совета правосудия. При формировании Дисциплинарных палат Высший совет правосудия должен обеспечить, чтобы не менее половины, а если это невозможно - по крайней мере значительная часть членов каждой Дисциплинарной палаты были судьями или судьями в отставке (часть четвертая статьи 26 Закона Украины «О Высшем совете правосудия»).
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