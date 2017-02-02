Facebook придется выплатить 500 млн долл. США за кражу технологий

Компания Oculus, которая принадлежит Facebook, проиграла в суде дело о краже технологий виртуальной реальности. Создатели очков Oculus Rift должны выплатить 500 млн долл. США разработчику компьютерных игр ZeniMax.
Один из основателей Oculus Джон Кармак ранее работал в компании idSoftware, которая в июне 2009 года была приобретена компанией ZeniMax Media. В 2013 году Дж. Кармак покинул idSoftware, однако, по версии суда, он использовал компьютерный код, разработанный на предыдущем месте работы, для создания Oculus Rift. В 2014 году компанию Oculus приобрел Facebook.
По решению суда Oculus заплатит 200 млн долл. США за нарушение соглашения о неразглашении и 50 млн долл. США за нарушение авторских прав. За сокрытие сведений о происхождении продукта Oculus и один из основателей компании Лаки Палмер выплатят по 50 млн долл. США. Бывший генеральный директор компании Брендан Ирибе, который теперь возглавляет одно из структурных подразделений в Facebook, также должен будет заплатить 150 млн долл. США.
Как сообщалось, 1 февраля Facebook опубликовал финансовую отчетность за 2016 год. Всего за прошлый год компании удалось увеличить чистую прибыль на 177%. После публикации отчетности акции Facebook выросли на 2,66%. Это принесло основателю Facebook Марку Цукербергу 3 млрд долл. США.
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