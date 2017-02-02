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Сегодня 03 февраля 2017 года, 06:07

Европарламент поддержал безвиз для Грузии

Европейский парламент большинством голосов поддержал предоставление безвизового режима с ЕС для граждан Грузии. Об этом сообщается в Twitter комитета Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам.

«Безвизовый режим для Грузии утвержден на сессии Европарламента, следующим шагом является формальное принятие Советом ЕС», - сказано в сообщении.

«За» проголосовали 553 депутата, «против» - 66, воздержались - 22 евродепутата.

Напомним, Европарламент готов завершить все процедуры для предоставления Украине безвизового режима.