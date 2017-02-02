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Полиция сможет оперативно проверять подлинность страховых полисов водителей

02 февраля 2017 года Источник:Пресс-служба Кабинета Министров Украины

Благодаря доступу к базам данных страховых агентств прямо с планшета полицейские смогут быстро и эффективно проводить проверку страхового полиса. В связи с этим представителями МВД, руководителями Нацполиции и представителями Моторного (транспортного) страхового бюро Украины было решено создать открытую рабочую группу, члены которой разработают реальные шаги в сфере доступа правоохранительных органов к информационным серверам страховщиков.

Как отметил заместитель Председателя Нацполиции - руководитель патрульной полиции Александр Фацевич, ряд страховых компаний, которые предоставляют свои услуги без лицензии, пользуются не всегда идеальной работой служб контроля и выдают незаконные страховые полисы.

Он дал задание подчиненным в ближайшее время организовать встречи с участием специалистов и юристов. На этих встречах необходимо пересмотреть нормативную базу и технические возможности для настройки скорейшего доступа полицейских к базам данных страховых компаний.

Советник Министра МВД Михаил Апостол отметил, что Украине следует перенять те европейские стандарты, которые уже работают, и их внедрять.

По словам председателя Общественного совета при МВД Владимира Мартыненко, полиции необходимо предоставить доступ к базам страховых объединений, особенно когда речь идет о внедрении электронного полиса, к которому идет Украина.

Заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий отметил, что работа патрульных должен быть быстрой и эффективной. Поэтому вместе с непосредственным доступом к серверу с базами данных, при проверке водителя или его автомобиля, должна происходить и «подвязка» информации о страховой полис, срок его действия и т.

Алексей Билошицкий обратился к страховщикам с просьбой предоставлять полицейским информацию о ДТП, оформленным по европротоколами, то есть без участия полицейских. Такая информация нужна правоохранителям для аналитики и последующей профилактики совершения ДТП.

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Комментарии:»

да-уж 02 февраля 2017 года 18:17 #

ах как актуально для полиции проверка страховых полюсов!без этой деятельности полиция существовать не сможет!?
это не функция полиции! охрана общественного порядка, защита граждан от противоправных посягательств и т.д. см. закон о полиции... но никак не контроль за страховыми полюсами( Или мы ищем где легче и что-то надо делать?! так едьте в лес, разгоните расхитителей народной собственности - бурштынокопателей, что СЛАБО??? господин замначдепартамента патрульной полиции Украины!

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